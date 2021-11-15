В Курортном районе отремонтировали две улицы

В Курортном районе Петербурга завершился ремонт двух улиц, сообщили в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Ремонт участка Пухтоловской дороги в Зеленогорске шел с 24 октября. За три недели подрядчик обновил асфальтобетонное покрытие и тротуары на участке протяженностью 0,2 километра. Работы обошлись в 15,8 миллиона рублей.

На Тарховской улице в Сестрорецке привели в порядок участок протяженностью 0,47 километра. Рабочие поменяли асфальт на проезжей части и привели в порядок тротуары. Стоимость работ составила 17,1 миллиона рублей.

На время ремонта на обеих улицах вводили ограничения движения, к настоящему времени они полностью сняты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ремонт Литейного проспекта завершили досрочно. Ремонт на магистрали протяженностью 1,94 км с выборочной заменой асфальтобетонного покрытия в зоне трамвайных путей позволит повысить безопасность дорожного движения и пропускную способность.