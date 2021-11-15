В Сербии начали регистрацию вакцины «Спутник Лайт»

В Сербии начали регистрацию вакцины &#171;Спутник Лайт&#187;
"Спутник Лайт". Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Сербия начала процедуру регистрации вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» и может стать первой страной в Европе, у которой будет этот российский препарат.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министра по делам инноваций и технологий республики Ненада Поповича. Накануне он провел в Дубае переговоры с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым.

«Спутник лайт» — это однокомпонентная вакцина. Ранее сообщалось, что ее чаще всего советуют делать тем, кто уже переболел новой коронавирусной инфекцией. При этом, сделать прививку таким лекарством могут по рекомендации доктора и другие категории граждан от 18 до 60 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сан-Марино заявили о почти 100% эффективности «Спутника V».

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