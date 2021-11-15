Попова: заболеваемость ковидом среди пожилых не снижается

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что среди людей в возрасте старше 65 лет нет тенденции снижения заболеваемости ковидом.

«Но вместе с тем, хочу отметить, что в возрасте старше 65 лет эта тенденция пока не просматривается, здесь нет снижения. И то, о чем сегодня уже говорилось, о необходимости максимально быстрого проведения прививочной кампании среди лиц этой возрастной группы», — приводит ее слова РИА «Новости».

С начала пандемии в России выявлено 9 109 094 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 256 597 летальных исходов, выздоровели 7 812 557 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что негативная реакция на препарат может стать единственным обоснованным медотводом от вакцинации. По мнению специалиста по особо опасным инфекциям, врача-иммунолога, доктора медицинских наук Владислава Жемчугова, единственным основанием для медотвода от вакцинации может стать негативная реакция организма на препарат.