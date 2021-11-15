Памятник Николаю I на Исаакиевской площади освободили от лесов

Памятник Николаю I начали приводить в порядок в 2018 году. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Памятник Николаю I начали приводить в порядок в 2018 году. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

На Исаакиевской площади в Петербурге полностью завершились реставрационные работы на памятнике Николаю I.

Сегодня рабочие полностью освободили мемориал от строительных лесов.

Памятник Николаю I начали приводить в порядок в 2018 году. За это время специалисты очистили постамент от коррозии, укрепили внутренний каркас, заделали трещины и восстановили мелкие утраченные детали. Кроме того, рядом с памятником установили ограду и исторические фонари.

Памятник был возведен Огюстом Монферраном при участии скульпторов Петра Клодта, Роберта Залемана и Николая Рамазанова в 1859 году. Уникальная конная статуя держится на двух точках опоры. Свое место памятник не покидал даже в Великую Отечественную войну.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге завершают реставрацию памятника Николаю I.