Памятник Николаю I на Исаакиевской площади освободили от лесов

На Исаакиевской площади в Петербурге полностью завершились реставрационные работы на памятнике Николаю I.
Сегодня рабочие полностью освободили мемориал от строительных лесов.
Памятник Николаю I начали приводить в порядок в 2018 году. За это время специалисты очистили постамент от коррозии, укрепили внутренний каркас, заделали трещины и восстановили мелкие утраченные детали. Кроме того, рядом с памятником установили ограду и исторические фонари.
Памятник был возведен Огюстом Монферраном при участии скульпторов Петра Клодта, Роберта Залемана и Николая Рамазанова в 1859 году. Уникальная конная статуя держится на двух точках опоры. Свое место памятник не покидал даже в Великую Отечественную войну.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге завершают реставрацию памятника Николаю I.