МегаФон выяснил, какие товары покупали петербуржцы в распродажу

МегаФон выяснил, какие товары покупали петербуржцы в распродажу
Маркетплейсы стали главным местом притяжения всех любителей скидок. Фото: Pixabay

Специалисты МегаФона с помощью инструментов Big Data проанализировали интерес петербуржцев ко «Всемирному дню шопинга». С 11 по 12 ноября мобильный интернет-трафик и количество посетителей в онлайн-магазинах выросли почти в 2 раза по сравнению с предыдущей акцией в 2020 году.

Маркетплейсы стали главным местом притяжения всех любителей скидок: за время распродажи их посетили более 60% интернет-пользователей. Специалисты МегаФона зафиксировали наибольший прирост покупателей у AliExpress – аудитория маркетплейса в период акции увеличилась более чем на 83% по сравнению со средним днём ноября. На втором месте расположился Wildberries с ростом в 43%. Тройку лидеров замкнул Ozon с показателем в 34%.

Одежда и обувь возглавили рейтинг популярных товаров – этой категорией интересовались почти половина петербуржцев, совершающих покупки. Бытовой технике и электронике отдавали предпочтение 10% интернет-пользователей, книгам – 7,6%, далее следуют строительные товары, на которые пришлось 7%.

Больше других в стране покупки совершали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Уфы, Казани и Тюмени. Аналитики также отметили высокий рост интереса к шопингу в Воронеже: мобильный интернет-трафик в маркетплейсах и интернет-магазинах увеличился в 3,5 раза.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 72 млн клиентов.

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