В Северной столице на «Гостином дворе» зажглись новогодние украшения

В Северной столице на "Гостином дворе" зажглись новогодние украшения. Фото: Telegram-канал "Аварийный Петербург"

В Северной столице на "Гостином дворе" зажглись новогодние украшения. Фото: Telegram-канал "Аварийный Петербург"

Санкт-Петербург продолжает готовиться к Новому году. Центр продолжает приобретать сказочный вид, — теперь нарядно украшен перед грядущим праздником и «Гостиный двор».

Петербург начали украшать еще в конце прошлой недели, и постепенно, улица за улицей Северная столица наряжается в огни и еловые ветви. В Teelegram-канале «Аварийный Петербург» появились кадры «Гостиного двора». Главные колонны обернуты в синие, яркие гирлянды, балконы первого и второго этажа обрамляют светящиеся ленты из огней.

Весь город украшают новогодними вывесками, праздничными гирляндами. На некоторых улицах яркие, сияющие витрины магазинов с подарками и тематическими товарами дополняют атмосферу праздника.

Гирлянды уже появились на зданиях Гостиного двора, Университета промышленных технологий и дизайна и на многих других исторических постройках. Небольшие новогодние ели украшают Большую Конюшенную улицу.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в этом году главную площадь Петербурга снова украсит живая ель. Ее установят на Дворцовой площади 20 декабря.