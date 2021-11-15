Гинцбург: повсеместно применять тест, способный выявить поддельный QR-код, не планируется

Гинцбург: повсеместно применять тест, способный выявить поддельный QR-код, не планируется
Повсеместно применять тест, способный выявить поддельный QR-код, не планируется. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В России не будут массово использовать тест, который позволит выявить поддельный QR-код у человека.

По словам главы Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, в России не будут повсеместно использовать тест, который способен обнаружить у человека специфические антитела к коронавирусу. Об этом сообщает ТАСС.

С помощью такой процедуры можно определить поддельность сертификата о вакцинации. Гинцбург утверждает, что такая технология предназначена, прежде всего, для обновления и систематизации данных по распространению коронавируса в России, а не для отлова преступников.

Гинцбург отметил, что патент на производство не будет передан коммерческим предприятиям, что исключает серийное производство теста в ближайшем будущем.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что неоднократная ревакцинация не несет негативных последствий для организма. По словам Гинцбурга, специалисты наблюдали за уровнем антител при проведении процедуры. Он отметил, что было несколько случаев многократной ревакцинации.

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