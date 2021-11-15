Гинцбург заявил, что от многократной ревакцинации нет негативных последствий

Гинцбург заявил, что от многократной ревакцинации нет негативных последствий
Ннеоднократная ревакцинация не несет абсолютно никаких негативных последствий для организма. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о последствиях от многократной ревакцинации от коронавирусной инфекции.

По его словам, которые приводит ТАСС, неоднократная ревакцинация не несет абсолютно никаких негативных последствий для организма.

Он отметил, что было несколько случаев многократной ревакцинации. Специалисты наблюдали за уровнем антител. По итогам наблюдений было «все нормально, все хорошо».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российский врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярное среди россиян заблуждение о «чипировании» при вакцинации. Как отметил врач, многие убеждены, что вакцина остается в теле на всю жизнь, «сидит и делает свое злое дело внутри». Однако это миф, поскольку препарат покинет организм уже через месяц.

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