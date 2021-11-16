Во вторник утром Пулково работает без отмен и задержек

Пулково работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба "ВВСС"

Пулково работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба "ВВСС"

Сегодня петербургский аэропорт Пулково будет работать по запланированному расписанию — задержек и отмен рейсов сегодня не предвидится.

Об этом стало известно во вторник, 16 ноября. Согласно данным с онлайн-табло воздушной гавани, на радость пассажирам какие-либо изменения не коснулись работы петербургского аэровокзала.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

В настоящее время идет посадка на рейс SU 035 авиакомпании «Аэрофлот», в 5:45 пассажиры отправятся в Москву.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что аэропорт Пулково может стать причиной распространения коронавирусной инфекции. Пассажиры, по словам очевидцев, не носят маски и перчатки при входе и у стоек регистрации.

Не исключено, что пренебрежение средствами индивидуальной защиты, приведет к новым заражениям. Это сведет к нулю все попытки авиаперевозчиков противостоять инфекции.