Во вторник утром Пулково работает без отмен и задержек

Во вторник утром Пулково работает без отмен и задержек
Пулково работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба "ВВСС"

Сегодня петербургский аэропорт Пулково будет работать по запланированному расписанию — задержек и отмен рейсов сегодня не предвидится.

Об этом стало известно во вторник, 16 ноября. Согласно данным с онлайн-табло воздушной гавани, на радость пассажирам какие-либо изменения не коснулись работы петербургского аэровокзала.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

В настоящее время идет посадка на рейс SU 035 авиакомпании «Аэрофлот», в 5:45 пассажиры отправятся в Москву.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что аэропорт Пулково может стать причиной распространения коронавирусной инфекции. Пассажиры, по словам очевидцев, не носят маски и перчатки при входе и у стоек регистрации.

Не исключено, что пренебрежение средствами индивидуальной защиты, приведет к новым заражениям. Это сведет к нулю все попытки авиаперевозчиков противостоять инфекции.

аэропорт пулково новости СПб онлайн-табло


 

Новости партнеров
Беглов обратился к петербуржцам в связи с 200-летним юбилеем со дня рождения Федора Достоевского
Беглов обратился к петербуржцам в связи с 200-летним юбилеем со дня рождения Федора Достоевского
Водителей России ждут новые штрафы за нарушение ПДД
Водителей России ждут новые штрафы за нарушение ПДД
Доктор географических наук: в Петербурге снега не будет до Нового года
Доктор географических наук: в Петербурге снега не будет до Нового года
Организм пожилых людей активнее реагирует на бессимптомную форму коронавирусной инфекции
Организм пожилых людей активнее реагирует на бессимптомную форму коронавирусной инфекции
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Глава Минтраса: решение о строительстве ВСМ Москва-Петербурге пока не принято
Приезжая украла у пенсионерки карточку и израсходовала деньги в магазинах ...
В Петербурге спустя 14 лет задержали предполагаемого убийцу девушки
Сиделка, избившая блокадницу на Народного Ополчения, отделалась штрафом
Привитые и переболевшие ковидом не будут уходить на изоляцию после контакта ...
Врач назвал неожиданный опасный симптом коронавируса
Петербург стал лидером антирейтинга по суточной заболеваемости Covid в РФ
В Петербурге наказали парня, носившего с собой повсюду кастет