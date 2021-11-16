В Петербурге за сутки от коронавируса скончались 78 человек

В Петербурге за минувшие сутки скончались 78 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус.

Об этом стало известно во вторник, 16 ноября. Как сообщили на официальном сайте «Стопкоронавирус.рф», побороть болезнь за последние 24 часа смогли 3 419 горожан. Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 25 187 человек.

Отмечается, что за последние сутки Петербург занял первое место в России по числу зараженных. В городе выявлено 3 131 инфицированного. Следом идет Москва, где болезнь подхватили еще 2 606 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России задумалось о внесении изменений в сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции. По мнению специалистов, добавление фотографии поможет сделать очереди в общественных местах, где будут требовать QR-код, меньше.