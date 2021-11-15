Сертификаты о вакцинации могут дополнить фотографиями

Сертификаты о вакцинации могут дополнить фотографиями
Сертификаты о вакцинации могут дополнить фотографиями. Фото: Gazeta.SPb.ru

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России задумалось о внесении изменений в сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции.

Минцифры предположили, что в сертификаты о вакцинации от COVID-19 можно добавить фотографии владельцев. Об этом сообщают «Известия».

По мнению специалистов, добавление фотографии поможет сделать очереди в общественных местах, где будут требовать QR-код, меньше. Так, проверяющим не придется сравнивать каждую цифру в данных сертификата, а достаточно будет взглянуть на лицо человека.

Источник «Известий» заявил, что сличать сертификат с паспортом необходимо потому, что сейчас в QR-коде не отражаются персональные данные. С добавлением фотографии такая процедура больше не пригодится.

Положительно оценил добавление фотографии и гендиректор «ТМТ-консалтинга» Константин Анкилов. Он считает, что опыт других стран показывает, как «утомительно» постоянно предъявлять смартфон и паспорт в общественных местах.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Минздрав России утвердил справку о вакцинации против коронавируса или наличие медотвода от прививки в бумажной форме.

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