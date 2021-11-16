Гинцбург сообщил об отсутствии побочных эффектов у назальной вакцины от COVID

Александр Гинцбург рассказал, что прививаться новым препаратом нужно будет раз в полгода или реже. Фото: "ВКонтакте"/РАНХиГС

Александр Гинцбург рассказал, что прививаться новым препаратом нужно будет раз в полгода или реже. Фото: "ВКонтакте"/РАНХиГС

Никаких побочных эффектов после применения назальной формы вакцины от COVID-19 не зарегистрировано. Об этом заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, в настоящее время нет ответа на вопрос об использовании назального препарата от коронавируса вместо вакцинации. Это будет известно после клинических исследований.

Гинцбург отметил в беседе с «РИА Новости», что прививаться новой назальной вакциной в будущем нужно будет не чаще одного раза в полгода. Однако сейчас пока рано говорить о точном сроке действия назальной вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцина от COVID-19 в виде назальных капель публично получила название «Корфлювек». Новый препарат позволит контролировать коронавирусную инфекцию на ранних сроках, а также снизить тяжесть заболевания и сформировать защиту сразу от нескольких штаммов гриппа и COVID-19. Кроме того, она сможет ограничить трансмиссию.