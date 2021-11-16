Во вторник в Петербурге ожидаются дожди и до +5 градусов

Сегодня в Петербурге пройдут небольшие дожди, местами по Ленобласти переходящие в мокрый снег. Об этом рассказал ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Во вторник, 16 ноября, на погоду окажет влияние атмосферный фронт, вытянувшийся через регион с широтном направлении. Его стараниями облаков в небе будет много.

«Санкт-Петербург: пасмурно и ветрено», — написал синоптик в своем Facebook.

Температура воздуха днем в городе составит +3…+5 градусов, в Ленобласти столбики термометров покажут 0…+5. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый.

Атмосферное давление будет падать и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во вторник, 16 ноября, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. На дорогах возможна гололедица, водителям и пешеходам стоит соблюдать осторожность.