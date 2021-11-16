31% петербуржцев садились за руль нетрезвыми

В Петербурге больше всего тех, кто ни разу не употреблял спиртосодержащие напитки перед вождением. Фото: pixabay

В Петербурге больше всего тех, кто ни разу не употреблял спиртосодержащие напитки перед вождением. Фото: pixabay

69% опрошенных жителей Петербурга никогда не ездили за рулем автомобиля в нетрезвом виде.

Об этом свидетельствуют данные всероссийского опроса, проведенные автомобильным сайтом Дром.

Так, 31% водителей из Северной столицы хотя бы раз управляли машиной в состоянии алкогольного опьянения. При этом, подавляющее большинство (69%) опрошенных не делали этого никогда.

Каждый пятый автолюбитель города на Неве (22%) заявил, что ездил за рулем, когда выпивал, однако это было в далеком прошлом.

Эпизодически управляют транспортным средством подшофе 5% опрошенных. Еще 4% делали это «один-два раза за последние годы».

В среднем по России 39% автомобилистов были за рулем авто в нетрезвыми виде. Таких водителей более всего в Якутии, Хакасии и Бурятии. В Петербурге и Пермском крае больше всего тех, кто ни разу не употреблял спиртосодержащие напитки перед вождением, таких порядка 70%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге пьяный мужчина взял каршеринг по чужому аккаунта и устроил ДТП.