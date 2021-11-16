В Петербург запретили ввозить клементины из Марокко

Клементины прибыли в Петербург из Марокко. Фото: pixabay.com

Клементины прибыли в Петербург из Марокко. Фото: pixabay.com

В Петербурге в морском порту установили, что две партии клементинов, привезенных из Марокко, имеют нарушения в оформлении фитосанитарного сертификата.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора 16 ноября, была проведена проверка 72 тонн свежих фруктов. Их доставляли из Марокко в оптовые компании Краснодарского края (48 тонн) и Петербурга (24 тонны).

Сотрудники Управления начали смотреть документы и обнаружили, что сертификаты выдали, когда продукция была уже за пределами Марокко.

Данные, подтверждающие выполнение карантинных фитосанитарных требований до отправки продукции, отсутствовали.

Таким образом, выпуск 72 тонн клементинов на территорию России запрещён.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербург не пропустили 20 тонн креветок с кислым запахом.