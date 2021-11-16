Петербуржцам напомнили об опасности телефона во время пандемии

Петербуржцам напомнили о необходимости тщательно обрабатывать телефон и чехол от него. Фото: pixabay

Петербуржцам напомнили о необходимости тщательно обрабатывать телефон и чехол от него. Фото: pixabay

Мобильный телефон может являться одним из главных источников бактерий и вирусов во время пандемии, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты отметили, что многие владельцы гаджетов практически не выпускают устройства из рук. Они носят телефоны везде, в том числе берут с собой в туалет. При этом телефоны никогда не моют, а во время разговора подносят близко к лицу.

В ведомстве подчеркнули, что мобильный телефон может стать переносчиком возбудителей вирусных респираторных инфекций и, в частности, коронавирусной инфекции COVID-19.

Горожанам рекомендуют строго соблюдать гигиену рук, тщательно обрабатывать телефон и чехол от него антисептиками после каждого посещения публичных мест.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о важности дезинфекции жилых помещений во время пандемии коронавируса.