Из Смоленки выловили клетчатую сумку с человеческой рукой и костями

Из Смоленки выловили клетчатую сумку с человеческой рукой и костями
В сумке лежали кости и рука. Фото: pixabay.com

Личность человека, которому принадлежат останки, устанавливается.

В Санкт-Петербурге сегодня, 16 ноября, стало известно об обнаружении клетчатой сумки с человеческими останками в реке Смоленка. О страшной находке пишет «Фонтанка», ссылаясь на собственные источники. Информация пока не подтверждалась.

На подозрительную сумку, привязанную к тележке, обратил внимание один из рабочий, которые укрепляли набережную неподалёку от моста Кораблестроителей. Выловив сумку, внутри мужчина обнаружил руку и кости, а также джинсы.

О случившемся уже оповещены сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит установить личность погибшего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что рэпера Картрайта могли начать расчленять еще живым.

новости СПб останки смоленка


 

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