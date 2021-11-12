Пугающие подробности: Рэпера Картрайта могли начать расчленять еще живым

Рэпер Энди Картрайт был убит в июле 2020 года. Скриншот: ВКонтакте/ Энди Картрайт

Рэпер Энди Картрайт был убит в июле 2020 года. Скриншот: ВКонтакте/ Энди Картрайт

Супруга погибшего продолжает отрицать свою вину. Сейчас она находится под домашним арестом.

В ходе судебно-медицинской экспертизы по делу о смерти рэпера Энди Картрайта выяснились жуткие подробности обстоятельств его убийства. Специалисты предположили, что мужчину могли начать расчленять еще живым. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщает РИА Новости.

Эксперты полагают, что артист умирал медленно – от 6 до 12 часов. Напоминаем, что в убийстве, произошедшем летом 2020 года, подозревается вдова Марина Кохал. Следствие полагает, что женщина убила рэпера в ходе конфликта, после чего расчленила его и расфасовала останки по пакетам. Сотрудники правоохранительных органов полагают, что убийство было запланировано, в тем могла принимать участие мать Кохал.

Обвиняемая уверяет, что артист умер своей смертью от передозировки наркотиков. Свою вину она не признает. Сейчас Кохал находится под домашним арестом, ранее была в СИЗО.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства рэпера Энди Картрайта в Петербурге.