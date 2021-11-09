Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства рэпера Энди Картрайта в Петербурге

Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства рэпера Энди Картрайта в Петербурге
Рэпер Энди Картрайт был убит в июле 2020 года. Скриншот: ВКонтакте/ Энди Картрайт

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил петербургскому следствию доложить о ходе расследования дела об убийстве рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко).

Бастрыкин проявил интерес к уголовному делу после критики, прозвучавшей в эфире одного из российских телеканалов.

В пресс-службе Следкома сообщили, что глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя петербургского ГСУ Андрею Голомбиевскому доложить о расследовании убийства, проведенных следственных мероприятиях и результатах экспертиз.

Напомним, что в июле прошлого года расчлененное тело Энди Картрайта было найдено в квартире на Невском проспекте, в которой он жил с супругой и ребенком. По версии следствия, Марина Кохал сначала пыталась скрыть следы преступления, затем заявляла, что поступила с его трупом таким образом, поскольку он скончался «недостойным» образом — от передозировки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что обвиняемую в убийстве репера Картрайта Марину Кохал выпустили из СИЗО.

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