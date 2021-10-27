Обвиняемую в убийстве репера Картрайта Марину Кохал выпустили из СИЗО

Марину Кохал отпустили из-под стражи в зале суда и отправили под домашний арест до 30 января 2022 года. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Марину Кохал отпустили из-под стражи в зале суда и отправили под домашний арест до 30 января 2022 года. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Горсуд Петербурга отказал следствию в продлении срока заключения под стражу Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего супруга, рэпера Энди Картрайта. Женщину отпустили из зала суда и отправили под домашний арест.

Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов. Прокурор просил удовлетворить ходатайство следствия о продлении меры пресечения. По его мнению, оно обоснованна и законно. Представитель потерпевшей настаивал на том, что иная мера пресечения невозможна.

По делу назначили еще две экспертизы — ситуационную и автороведческую. В рамках последней предстоит выяснить автора сообщений во «ВКонтакте» от имени умершего Картрайта. При этом экспертизу по переписке должны были назначить еще в марте.

По автороведческой экспертизе обвиняемая прокомментировала: «Теперь я еще и лингвист-террорист. Как много профессий!».

Адвокат Лукьянов сообщил, что нужно изменить меру пресечения на домашний арест, поскольку обстоятельства изменились и отпали, а причина смерти все еще не установлена. По мнению адвоката, экспертизы назначают только для искусственного содержания Кохал под стражей, волокита очевидна.

Адвокат Скурту заявила, что за восемь месяцев следствие не провело ни одного действия с обвиняемой.

Защитники Кохал просили отказать следствию и избрать домашний арест. Обвинение при этом возразило, указав, что только нахождение в СИЗО будет гарантировать законопослушное поведение Кохал.

В результате суд отказал по ходатайстве из-за затяжного характера следствия.

Кохал отпустили из-под стражи в зале суда и отправили под домашний арест до 30 января 2022 года. Ей запрещено покидать дом и использовать средства связи.

Напомним, что в июле прошлого года расчлененное тело Энди Картрайта было найдено в квартире на Невском проспекте, в которой он жил с супругой и ребенком. По версии следствия, Марина Кохал сначала пыталась скрыть следы преступления, затем заявляла, что поступила с его трупом таким образом, поскольку он скончался «недостойным» образом — от передозировки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что обвиняемая в убийстве мужа Марина Кохал может остаться под стражей до следующего года.