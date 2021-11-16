ЖК «Svetlana Park» стал лауреатом архитектурного конкурса «Золотой Трезини»

На территории ЖК будет много зелени. Фото: Setl Group

На территории ЖК будет много зелени. Фото: Setl Group

Эксперты отметили уникальность проекта общественного арт-пространства в новом жилом квартале Петербурга.

ЖК бизнес-класса «Svetlana Park» удостоили наградой престижного архитектурного конкурса «Золотой Трезини». Жилой комплекс Setl Group получил признание в номинации «За лучший проект общественного арт-пространства в новом жилом квартале». Застройщик уже получил памятную статуэтку в стенах Эрмитажного театра. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщили в пресс-службе компании.

ЖК «Svetlana Park» возводится в Выборгском районе вблизи двух больших парков: Удельного и Сосновки. В ближайшее время девелопер планирует сдать первую очередь – до конца 2021 года.

Авторы проекта постарались сделать все, чтобы жилой комплекс стал органичным продолжением природного ландшафта. Проект отражает концепцию близости к природе и бережного отношения к ней.

В распоряжении жильцов первой очереди ЖК «Svetlana Park» будет уникальный дендропарк с кустарниками и цветами разных видов. На придомовой территории также расположатся прогулочные дорожки и дизайнерские перголы.

Также Setl Group запланировал создать настоящий лесной островок во второй очереди проекта. Жители жилого комплекса смогут наслаждаться хвойными и лиственными деревьями, лужайками и цветниками.

Напоминаем, что проекты Setl Group не первый раз получают награды престижного конкурса «Золотой Трезини». Среди отмеченных жюри жилых комплексов – Stockholm на набережной Большой Невки, «Фортеция» на берегу залива в Кронштадте и «Автограф» – в центре Петербурга.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Setl Group сдал две очереди своего первого эскроу-проекта в Петербурге.