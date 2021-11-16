СК возбудил дело после обнаружения останков мужчины в Смоленке

СК возбудил дело после обнаружения останков мужчины в Смоленке
Из Смоленки вытащили тележку со страшным содержимым. Baltphoto/ Константин Яковлев

Пока что личность убитого не установлена.

В Санкт-Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения останков неизвестного мужчины. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщается на сайте ведомства.

Тележку со страшным содержимым нашли рабочие, которые занимались укрепление набережной реки Смоленки. По предварительным данным, человеческая рука и кости принадлежат убитому мужчине.

«В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются различные экспертизы»,

— говорится в сообщении СК.

Обстоятельства смерти расчленённого мужчины, а также его личность только предстоит выяснить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что рэпера Картрайта могли начать расчленять еще живым. Супруга погибшего продолжает отрицать свою вину. Сейчас она находится под домашним арестом.

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