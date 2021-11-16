Конку у метро «Василеостровская» отреставрируют за 2,5 млн рублей

Памятник конке возле станции метро «Василеостровская» в Петербурге отправляется на реставрацию. Сегодня начались работы по демонтажу.

Как сообщает «Петербургский дневник», в среду рано утром памятник погрузят на специальную платформу и отвезут в реставрационную мастерскую.

Руководитель Мастерских Владимира Тарана рассказал, что в серьезной реставрации нуждаются все несущие конструкции вагона-трамвая. В некоторых местах они полностью прогнили. Обновить нужно подиум, на котором стоит конка, ограждение по ее периметру и деревянную обшивку конки.

Отдельное внимание уделят лошадям. Требуется восстановить уздечку и утраченные элементы, а также перекрасить статуи животных.

По словам Владимира Тарана, реставрацию постараются провести быстро, чтобы уже в феврале петербуржцы увидели обновленную конку.

На работы потратят 2,5 миллиона рублей.

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