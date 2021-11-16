Китайские биологи создали быстродействующую вакцину от COVID-19

Новая вакцина формирует у животных иммунитет к новым и старым штаммам COVID-19 всего через сутки после введения препарата. Фото: pixabay

Новая вакцина формирует у животных иммунитет к новым и старым штаммам COVID-19 всего через сутки после введения препарата. Фото: pixabay

Молекулярные биологи из Китая разработали быстродействующую вакцину против коронавируса, которая вводится через нос.

Описание исследования опубликовано на bioRxiv. Интраназальную быстродействующую вакцину создала группа ученых под руководством профессора Сямыньского университета Ся Ниншао. Экспериментальный препарат на основе вируса гриппа протестировали на хорьках и хомяках.

Опыты ученых показали, что новая вакцина формирует у животных иммунитет к новым и старым штаммам COVID-19 всего через сутки после введения препарата. Симптомы гриппа при этом у них не проявляются.

Исследования вакцины на людях уже начались. В них участвуют более тысячи добровольцев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Гинцбург сообщил об отсутствии побочных эффектов у назальной вакцины от COVID.