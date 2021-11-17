Врач Мясников опроверг заблуждение о неизлечимости рака

Врач Мясников опроверг заблуждение о неизлечимости рака
По словам Мясникова, после терапии и операции бывшие онкобольные живут по 20-30 лет. Фото: кадр из видео Youtube

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что сегодня онкологические заболевания благодаря современной медицине не являются приговором.

Специалист рассказал в выпуске телепрограммы «О самом главном», что современные методы лечения позволяют успешно бороться с онкологическими заболеваниями. Люди с перенесенным раком стали жить гораздо дольше, отметил врач.

По словам Мясникова, после терапии и операции бывшие онкобольные живут по 20-30 лет и умирают совсем по другим причинам.

«Тебя прооперировали, ты живешь еще 20-30 лет, а в итоге получаешь инфаркт и умираешь от него», — привел пример врач.

Раньше онкологи могли предложить пациентам с раком только хирургическое лечение. Сейчас применяются химиотерапия, иммуноонкология и огромное количество лекарственных препаратах, о которых раньше можно было только мечтать, добавил Мясников.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые выявили второй случай естественного выздоровления от ВИЧ.

Александр Мясников лечение рака онкология


 

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