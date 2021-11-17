В Фрунзенском районе ночью от пожара пострадал автомобиль

Во Фрунзенском районе Петербурга ночью пострадал автомобиль марки «Daewoo». Пожар удалось ликвидировать.

На Будапештской улице у дома 98 корпус 3 в ночь с 16 на 17 произошел инцидент с автомобилем. В экстренные службы поступило сообщение в 03:15.

Почти за 30 минут возгорание удалось устранить. В 03:43 спасатели ликвидировали пожар. Чтобы справиться с происшествием понадобилась всего 1 единица техники от МЧС и 5 человек личного состава.

Как стало известно, в автомобиле «Daewoo» выгорел отсек двигателя.

Пострадавших в инциденте не оказалось.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вчера, 16 ноября, в Петродворцовом районе загорелась сауна. Огнем было охвачено три квадратных метра. На место инцидента прибыли 15 пожарных и две единицы техники. Сведения о пострадавших не поступали. Обстоятельства произошедшего выясняются.