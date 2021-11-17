В Фрунзенском районе ночью от пожара пострадал автомобиль

В Фрунзенском районе ночью от пожара пострадал автомобиль
В Фрунзенском районе ночью от пожара пострадал автомобиль. Фото: "Яндекс.Карты"

Во Фрунзенском районе Петербурга ночью пострадал автомобиль марки «Daewoo». Пожар удалось ликвидировать.

На Будапештской улице у дома 98 корпус 3 в ночь с 16 на 17 произошел инцидент с автомобилем. В экстренные службы поступило сообщение в 03:15.

Почти за 30 минут возгорание удалось устранить. В 03:43 спасатели ликвидировали пожар. Чтобы справиться с происшествием понадобилась всего 1 единица техники от МЧС и 5 человек личного состава.

Как стало известно, в автомобиле «Daewoo» выгорел отсек двигателя.

Пострадавших в инциденте не оказалось.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вчера, 16 ноября, в Петродворцовом районе загорелась сауна. Огнем было охвачено три квадратных метра. На место инцидента прибыли 15 пожарных и две единицы техники. Сведения о пострадавших не поступали. Обстоятельства произошедшего выясняются.

автомобиль ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар фрунзенский район экстренные службы


 

Новости партнеров
Антитела к COVID-19 нашлись у 83% взрослых жителей Петербурга
Антитела к COVID-19 нашлись у 83% взрослых жителей Петербурга
Беглов пошел на попятную с запретами старикам, но объявить об этом доверили спикеру Бельскому
Беглов пошел на попятную с запретами старикам, но объявить об этом доверили спикеру Бельскому
Петербург на глазах Беглова потерял
Петербург на глазах Беглова потерял "Севкабель" и его налоги
Водителей России ждут новые штрафы за нарушение ПДД
Водителей России ждут новые штрафы за нарушение ПДД
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России планируют создать базу геномов ста тысяч россиян
В России больных ОРВИ обяжут обследоваться на коронавирус
Создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн попал в реанимацию в Москве
На Парашютной произошло ДТП с участием BMW и «КамАЗа»
Запуск «Северного потока — 2» может быть отложен до марта 2022
Кехман окончательно убрал из репертуара МХАТ спектакль с Ольгой Бузовой
В МФЦ начали распечатывать бумажные сертификаты о вакцинации с QR-кодом
Бритни Спирс рассказала о своих унижениях