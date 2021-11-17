В Петербурге сегодня без осадков, но достаточно влажно

В Петербурге сегодня без осадков, но достаточно влажно
В Петербурге сегодня без осадков, но достаточно влажно. Фото: Baltphoto / Андрей Пронин

Перед наступлением морозных дней Петербург ловит дни, когда осадков не наблюдается. Сегодня, 17 ноября, воздух может прогреться максимум до 4 градусов тепла.

Петербуржцам пора утепляться, в Северную столицу медленно крадутся зимние холода. ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» передает, что в городе пока еще держится плюс, но уже не очень большой. Так, в среду воздух прогреется от 2 до 4 градусов, при этом в городе будет ожидаться переменная облачность без явных осадков.

Днем ожидается юго-западный, южный умеренный ветер 2-4 м/с и достаточно повышенная влажность. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться.

Опасный погодных явлений на ближайшее время не прогнозируется.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России предложили сократить на час рабочий день в осенне-зимний период. В это время россияне наименее эффективны и трудоспособно из-за короткого светового дня.

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