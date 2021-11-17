COVID за сутки заразились 2 793 жителя Петербурга

В Петербурге от коронавируса скончались еще 84 человека. Фото: pixabay

В Петербурге от коронавируса скончались еще 84 человека. Фото: pixabay

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 2 793 петербуржца сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в среду, 17 ноября, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте.

На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 966 человека. Третье место у Подмосковья — 1 691 новый ковид-пациент. В Ленинградской области за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 424 человека. За сутки в 47-м регионе скончались восемь человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названы районы-лидеры Петербурга по вакцинации от коронавируса.