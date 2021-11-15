Названы районы-лидеры Петербурга по вакцинации от коронавируса

Названы районы-лидеры Петербурга по вакцинации от коронавируса
Пункт вакцинации в ТЦ "Галерея". Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Комитет по здравоохранению Петербурга назвал районы, лидирующие по числу привитых от коронавируса жителей.

Как сообщила пресс-служба городского комздрава, исходя из доли взрослого населения больше всего вакцинированных петербуржцев насчитывается в Адмиралтейском, Центральном и Курортном районах.

По абсолютному числу привитых жителей лидирует Приморским районом, где первый этап вакцинации прошли более 240 тысяч человек.

На сегодняшний день в Северной столице работает 177 пунктов вакцинации. По данным Смольного на 15 ноября, первично привито чуть более 1,9 миллиона человек, в том числе 8 114 за последние сутки. Полностью вакцинировались 2 021 726 жителей города (6 878 за последние сутки).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге из-за COVID закрыли 21 детсадовскую группу.

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