Названы районы-лидеры Петербурга по вакцинации от коронавируса

Комитет по здравоохранению Петербурга назвал районы, лидирующие по числу привитых от коронавируса жителей.

Как сообщила пресс-служба городского комздрава, исходя из доли взрослого населения больше всего вакцинированных петербуржцев насчитывается в Адмиралтейском, Центральном и Курортном районах.

По абсолютному числу привитых жителей лидирует Приморским районом, где первый этап вакцинации прошли более 240 тысяч человек.

На сегодняшний день в Северной столице работает 177 пунктов вакцинации. По данным Смольного на 15 ноября, первично привито чуть более 1,9 миллиона человек, в том числе 8 114 за последние сутки. Полностью вакцинировались 2 021 726 жителей города (6 878 за последние сутки).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге из-за COVID закрыли 21 детсадовскую группу.