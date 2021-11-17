Новая экотропа появится в Московском районе летом 2022 года

Новая экотропа появится в Московском районе летом 2022 года
Экотропа появится в Московском районе. Фото: Setl Group

Холдинг Setl Group заложил экотропу в Московском районе Петербурга. Планируется, что горожане смогут прогуляться по новой локации летом следующего года.

Общая длина маршрута составит 1,5 км, тропа тянется от домов пятой очереди ЖК «Зеленый квартал», уходит вглубь прогулочной территории – в противоположную сторону от Пулковского шоссе, а затем примыкает к центральному участку будущего квартала «Парадный ансамбль».

Экотропа появится в Московском районе. Фото: Setl Group

Дорожка будет расчищена от поросли, вдоль нее поставят скамейки из природного материала и установят кормушки для птиц, а овражки пешеходы смогут пересекать через мостики.

Инициатором проекта стала местная администрация, а его реализация свидетельствует о грамотном взаимодействии администрации района со строительной компанией. Благоустройство экотропы согласовано с владельцем земельного участка – компанией «Моргал Инвестментс».

Помимо нового маршрута в ЖК «Зеленый квартал», возле домов первой и второй очереди, уже высажены сиреневые аллеи. А в проекте «Парадный ансамбль» появится множество рекреационных зон, в том числе парк для прогулок и пробежек.

Эксклюзивным брокером проектов «Зеленый квартал» и «Парадный ансамбль» выступает «Петербургская Недвижимость».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в сквере на Шуваловском проспекте появилась уникальная экотропа.

Setl Group новости СПб экотропа


 

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