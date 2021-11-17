В России планируют создать базу геномов ста тысяч россиян

Инвестиции в создание центра геномного секвенирования на первом этапе составят 22,5 млрд рублей. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Инвестиции в создание центра геномного секвенирования на первом этапе составят 22,5 млрд рублей. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

В России создадут национальную систему генетической информации, первыми добровольцами проекта станут сотрудники «Роснефти».

Об этом сообщил глава компании Игорь Сечин. База данных 100 тыс. полногеномных последовательностей россиян разместят на серверах, находящихся в России. Ученые проведут масштабное популяционное исследование.

Как сообщили «РИА Новости», глава «Роснефти» отметил, что исследование позволит определить референсные геномы для разных народов России. Инвестиции в создание такого центра на первом этапе составят 22,5 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Госдуме не исключили возможность расширения геномной экспертизы для всех россиян. После введения геномной экспертизы для мигрантов, ее могут распространить на всех жителей России. Зампред комитета Госдумы по безопасности считает, что если общество поддержит закон, то он станет распространяться на всех граждан России.