Причиной смерти телеведущей Кристины Асмаловской стал коронавирус

Актриса, телеведущая Кристина Асмаловская умерла от коронавируса. Ей был 41 год.
Об этом сообщила на своей странице в социальной сети Facebook ведущая проекта «АБВГДейка» Татьяна Черняева.
Кристина Асмаловская работала вместе с ней над созданием детской программы.
«Семь лет она была учительницей в нашей телевизионной школе клоунов. Ее любили несколько поколений маленьких телезрителей, доверяли ее авторитету, такту, доброте», -написала она.
По ее словам, актриса была не привита от коронавируса.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жена певца Прохора Шаляпина Татьяна Клаудиа Дэвис скончалась от последствий коронавируса. Об этой печальной новости сообщил артист на своей странице в Instagram.