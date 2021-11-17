Причиной смерти телеведущей Кристины Асмаловской стал коронавирус

Причиной смерти телеведущей Кристины Асмаловской стал коронавирус
Артистка из «Танцев со звездами» умерла от коронавируса. Фото: Facebook

Актриса, телеведущая Кристина Асмаловская умерла от коронавируса. Ей был 41 год.

Об этом сообщила на своей странице в социальной сети Facebook ведущая проекта «АБВГДейка» Татьяна Черняева.

Кристина Асмаловская работала вместе с ней над созданием детской программы.

«Семь лет она была учительницей в нашей телевизионной школе клоунов. Ее любили несколько поколений маленьких телезрителей, доверяли ее авторитету, такту, доброте», -написала она.

По ее словам, актриса была не привита от коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жена певца Прохора Шаляпина Татьяна Клаудиа Дэвис скончалась от последствий коронавируса. Об этой печальной новости сообщил артист на своей странице в Instagram.

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