Причиной смерти телеведущей Кристины Асмаловской стал коронавирус

Артистка из «Танцев со звездами» умерла от коронавируса. Фото: Facebook

Артистка из «Танцев со звездами» умерла от коронавируса. Фото: Facebook

Актриса, телеведущая Кристина Асмаловская умерла от коронавируса. Ей был 41 год.

Об этом сообщила на своей странице в социальной сети Facebook ведущая проекта «АБВГДейка» Татьяна Черняева.

Кристина Асмаловская работала вместе с ней над созданием детской программы.

«Семь лет она была учительницей в нашей телевизионной школе клоунов. Ее любили несколько поколений маленьких телезрителей, доверяли ее авторитету, такту, доброте», -написала она.

По ее словам, актриса была не привита от коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жена певца Прохора Шаляпина Татьяна Клаудиа Дэвис скончалась от последствий коронавируса. Об этой печальной новости сообщил артист на своей странице в Instagram.