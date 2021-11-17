Путин заявил о необходимости увеличить скорость тестирования на COVID

Путин заявил о необходимости увеличить скорость тестирования на COVID
Владимир Путин прокомментировал доклад главы Роспотребнадзора Анны Поповой по ситуации с распространением коронавируса в стране. Фото: kremlin.ru

Скорость проведения тестирований на наличие коронавирусной инфекции нужно увеличить. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Так глава государства прокомментировал доклад главы Роспотребнадзора Анны Поповой по ситуации с распространением коронавируса в стране. По ее словам, охват тестированием на наличие инфекции в РФ увеличился в полтора раза.

«Скорости тестирования нужно увеличивать», — приводит словам президента ТАСС.

Напомним, в России выявлено рекордное число смертей от коронаируса за сутки. За последние 24 часа болезнь подтвердилась у 36 626 человек. Скончалось, при этом, 1 247 россиян — это максимум за всю пандемию. С начала пандемии в России зафиксировали 9 млн 182 тыс. 538 случаев коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России планируют начать выдавать QR-коды людям с высоким уровнем антител. Соответствующее решение будет озвучено только после того, как его проработают со всех сторон.

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