В США в лаборатории случайно нашли пробирки с надписью «оспа»

В США в лаборатории случайно нашли пробирки с надписью «оспа»
Пробирки не вскрывались. Фото: Baltphoto

Замороженные пробирки хранились в холодильнике.

В центре по исследованию вакцин в Пенсильвании нашли несколько подозрительных пробирок с надписью «оспа». Об этом 17 ноября пишет CNN со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Пробирки обнаружил сотрудник лаборатории, который убирался в холодильнике. В момент уборки сотрудник был в перчатках и маске, содержимое пробирок не трогал. Специалисты уверены, что вещество не могло никому навредить.

Напоминаем, что последняя вспышка оспы в США произошла в 1947 году. В мире оспу искоренили в 1980 году благодаря вакцинации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что COVID-19 может вызывать воспаление сердца у кошек и собак. У животных было либо затрудненное дыхание из-за скопления жидкости в легких и из-за болезни сердца, либо они теряли сознание из-за нарушения сердечного ритма.

лаборатория оспа США


 

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