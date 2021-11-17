В России зафиксировали увеличение числа штаммов гриппа

В России зафиксировали увеличение числа штаммов гриппа
В этом сезоне ожидается всплеск респираторных заболеваний. Фото: unsplash

Количество найденных штаммов увеличилось до 200.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о том, что количество найденных штаммов гриппа с каждым месяцем увеличивается. Еще недавно их было 70, а сейчас – 200. Об этом пишет РИА Новости.

Пока весь мир борется с пандемией коронавируса, многие как будто забыли про грипп, а зря. Попова отметила, что этот год выдался напряженным и по гриппу. В прошлые годы прививались от гриппа до 60% населения, что позволяло замедлить его распространение. Сейчас ситуация развивается по другому сценарию.

«И в этом году вирус гриппа H3N2 мы начали видеть, мы очень плотно контролируем все, начали видеть с конца августа. Это необыкновенно рано для гриппа»,

— сказала Попова.

Она добавила, что прививки сделали только 30% россиян.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врачи предупредили жителей Петербурга об опасности парагриппа.

анна попова вакцинация грипп


 

Новости партнеров
Житель Новгородской области врезался в столб на Песочном шоссе в Петербурге
Житель Новгородской области врезался в столб на Песочном шоссе в Петербурге
Пожилых петербуржцев будут вакцинировать от коронавируса на дому
Пожилых петербуржцев будут вакцинировать от коронавируса на дому
Петербург на глазах Беглова потерял
Петербург на глазах Беглова потерял "Севкабель" и его налоги
Пожилые получают QR-коды иначе
Пожилые получают QR-коды иначе
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В пансионате Ленобласти погибла 97-летняя женщина, упав с инвалидной коляски
За прошедшую неделю ГАТИ начислила штрафов больше чем на 8 млн рублей
В Петербурге проводят конкурс по оформлению сада Жореса Алферова
В Ленобласти пенсионер насмерть сбил пенсионерку и с приступом астмы попал ...
Мошенницу, скрывавшуюся более 10 лет из-за похищения 640 тысяч долларов в ...
Возбуждено уголовное дело на петербурженку, откусившую мочку уха своей матери
На пьяного мужчину, бросавшегося на людей с ножом на Думской, открыли дело
Задержали подозреваемого в стрельбе из пневматики за парковочное место в ...