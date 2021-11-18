Бузова находится под наблюдением врачей из-за травмы руки

Артистка начала жаловаться на боли после участия в телевизионных проектах.

Певица и телеведущая Ольга Бузова находится под пристальным наблюдением врачей после жалоб на боли в руке. Пока что не совсем понятно, в чем именно проблема. Об этом рассказал пиар-агент артистки Антон Богославский.

Представитель Бузовой отметил, что у нее действительно серьёзные проблемы с рукой после травм, полученных на проектах «Я смогу» и «Ледниковый период». Недавно певица ходила на МРТ, чтобы понять, в чем причина болей.

«Еще вы сами знаете, как Оля принимает все события близко к сердцу и как это ее эмоционально выматывает. К сожалению, некоторые не думают об этом и готовы ради своей мимолетной выгоды растаптывать все, что Оля для них сделала»,

– заключил Богославский.

Напоминаем, что до этого Бузова рассказывала, что у нее немеют пальцы и рука. Из-за этого ей пришлось отложить дела и отправиться к врачу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кехман окончательно убрал из репертуара МХАТ спектакль с Ольгой Бузовой.