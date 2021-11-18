Окровавленный труп водителя маршрутки нашли в квартире на улице Пионерстроя

Окровавленный труп водителя маршрутки нашли в квартире на улице Пионерстроя
Труп нашли в квартире на улице Пионерстроя. Фото: google.maps

В Красносельском районе Петербурга разбираются в обстоятельствах смерти 52-летнего мужчины.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне днем в полицию обратилась жительница дома 18/1 по улице Пионерстроя. Она сообщила, что ее знакомый из соседней квартиры не выходит на связь с 14 ноября и не открывает дверь.

По указанному адресу прибыли полицейские. Дверь квартиры пришлось вскрыть. Пропавшего мужчину нашли мертвым в одной из комнат на диване. Его окровавленный труп направили в морг, где будет установлена причина смерти.

Установлено, что погибший работал водителем маршрутного автобуса. С места происшествия изъяли нож и мобильный телефон.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что собутыльник задушил женщину в квартире на Бухарестской.

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