Ученые доказали, что ношение масок на 53% снижает риски заболеть коронавирусом

Австралийские ученые доказали, что ношение масок значительно снижает риски заразиться коронавирусом.

Группа ученых во главе со Стеллой Талик из Университета им. Монаша изучили уже опубликованные исследования на тему эффективности мытья рук, ношения масок и социального дистанцирования в борьбе с ковидом.

В исследованиях о масках участвовало почти 390 тысяч человек, на зараженных коронавирусом, и 2,6 тысячи больных COVID-19.

Результаты показали, что ношение масок позволяет снизить заболеваемость на 53%. А смертность в странах с обязательным масочным режимом оказалась ниже на 45,7%.

Социальная дистанция тоже оказалась эффективной. Этот способ борьбы с коронавирусом снижает процент заболеваемости до 25. А мытье рук снижает вероятность заражения на 53%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что есть предположения, что для получения QR-кода будет необходимо иметь от 350 Bau/мл антител.