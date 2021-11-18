Неужели убийца сын? Из Смоленки выловили вторую сумку с расчлененным мужчиной

Неужели убийца сын? Из Смоленки выловили вторую сумку с расчлененным мужчиной
В сумке лежали человеческие останки. Фото: pixabay.com

Ранее в реке была найдена сумка с туловищем, рукой и головой.

В реке Смоленка нашли вторую хозяйственную сумку с пугающим содержимым. В ней находились части тела жестоко убитого петербуржца – того самого, чью руку и кости уже обнаруживали ранее в другом бауле. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Известно, что первую сумку в воде обнаружили рабочие, укреплявшие набережную руки. В ней лежали туловище, рука и голова. Во второй хранились оставшиеся не найденные части тела убитого.

Напоминаем, что личность погибшего уже установлено – это 66-летний местный житель, кажется, по имени Александра. Уже задержан подозреваемый в убийстве – 35-летний сын убитого. Мужчина уже признал свою вину.

По предварительным данным, сын сначала выстрелил в отца, а затем расчленил его и выбросил баулы с частями тела в реку. В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стали известны подробности расчлененки на Смоленке.

новости СПб расчлененка смоленка сумка убийство


 

Новости партнеров
Пожилые получают QR-коды иначе
Пожилые получают QR-коды иначе
Сын непростого отца Пониделко возглавил комитет по благоустройству
Сын непростого отца Пониделко возглавил комитет по благоустройству
Ученые определили продукты, ухудшающие работу мозга
Ученые определили продукты, ухудшающие работу мозга
Петербург на глазах Беглова потерял
Петербург на глазах Беглова потерял "Севкабель" и его налоги
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Турции спасли кошку, которая жила с консервной банкой на голове
Певица Марина Хлебникова пострадала при пожаре в Москве
После задержания школьницы на Гражданском проспекте возбуждено уголовное дело
На перекрестке Учительской и Ольги Форш не смогли разъехаться две иномарки
Путин предупредил о риске новых волн ковида в России
В ФРГ назвали последствия задержки ввода «Северного потока — 2»
На Зеленогорском шоссе произошло смертельное ДТП
В Петербурге за сутки вакцинировались более 21 тыс. человек