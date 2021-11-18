Неужели убийца сын? Из Смоленки выловили вторую сумку с расчлененным мужчиной

Ранее в реке была найдена сумка с туловищем, рукой и головой.

В реке Смоленка нашли вторую хозяйственную сумку с пугающим содержимым. В ней находились части тела жестоко убитого петербуржца – того самого, чью руку и кости уже обнаруживали ранее в другом бауле. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Известно, что первую сумку в воде обнаружили рабочие, укреплявшие набережную руки. В ней лежали туловище, рука и голова. Во второй хранились оставшиеся не найденные части тела убитого.

Напоминаем, что личность погибшего уже установлено – это 66-летний местный житель, кажется, по имени Александра. Уже задержан подозреваемый в убийстве – 35-летний сын убитого. Мужчина уже признал свою вину.

По предварительным данным, сын сначала выстрелил в отца, а затем расчленил его и выбросил баулы с частями тела в реку. В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стали известны подробности расчлененки на Смоленке.