Петербуржцев предупредили об усилении ветра

Уже в пятницу ветер может разогнаться до 15 м/с.

В Санкт-Петербурге ожидается усиление ветра уже завтра, 19 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МСМ России по городу.

Отмечается, что ожидается западный и северно-западный ветер 8-13 м/с. В прибрежных районах порывы будут достигать 15 м/с. Горожанам стоит быть внимательнее и осторожнее. Важно держаться подальше от хлипких конструкций и деревьев. Стоит парковать автомобиль в безопасных местах, чтобы на него ничего не упало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ветер, мокрый снег и гололедица сегодня подстерегают петербуржцев. Из-за смены температур на дорогах местами наблюдается гололедица, водителям и пешеходам нужно быть очень внимательными. Кроме того, в Петербург пришел сильный юго-западный, западный ветер. Местами синоптики обещают усиление порывов.