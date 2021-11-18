На Нижне-Каменской достроили ЖК для очередников

На Нижне-Каменской достроили ЖК для очередников
Скоро очередники получат свои ключи. Фото: pixabay

Возводить дом начали в прошлом году.

В Приморском районе завершилось строительство жилого комплекса в рамках национального проекта «Жилье». Ключи от квартир ждут очередники – люди, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщили в пресс-службе Смольного.

Речь идет о доме на Нижне-Каменской улице. Работы на объекте начались в начале прошлого года. Всего в ЖК 265 квартир, в которых выполнена чистовая отделка. На территории есть детские и спортивные площадки, парковки, а также инфраструктура для людей, передвигающихся на инвалидных колясках.

Ожидается, что решение о вводе в эксплуатацию примут до 17 декабря. Напоминаем, что в 2021 году власти выделили 6,8 миллиардов рублей на строительство жилья для 4,5 тысяч городских очередников. До конца года на приобретение жилья для тысячи семей будет израсходовано еще более трех миллиардов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ЖК «Svetlana Park» стал лауреатом архитектурного конкурса «Золотой Трезини».

ЖК новости СПб приморский район


 

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