В Петербурге после 19 часов ожидается усиление ветра

В Петербурге после 19 часов ожидается усиление ветра
В Петербурге бушует непогода. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Сотрудники МЧС призывают горожан быть осторожнее.

В Санкт-Петербурге сегодня, 18 ноября, после семи часов вечера ожидается усиление ветра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу и Ленинградской области.

Западный и северно-западный ветер будет дуть со скоростью 15 метров в секунду. Ветреная погода ожидается как минимум до десяти часов. В это время стоит обходить стороной хрупкие конструкции и деревья. Также стоит соблюдать правила при парковке автомобилей – сильный ветер может повалить на машину деревья.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик пообещал петербуржцам дождливую и ветреную погоду 18 ноября. Температура воздуха при этом будет выше климатической нормы, заморозков не прогнозируется. Уличные термометры покажут от плюс 3 до плюс 5 градусов. В Ленобласти температура местами упадет до нуля.

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