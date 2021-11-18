Путин предупредил о риске новых волн ковида в России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса в настоящий момент «далеко не побеждена». По его словам, существуют риски распространения новых волн инфекции.

«Пандемия коронавируса, об этом тоже придется говорить, куда от него деться сегодня, серьезно нарушила привычное течение жизни во всем мире», — приводит его слова ТАСС.

Он также отметил, что «отгородиться» от COVID-19 в отдельно взятой стране не получится, и для победы над пандемией необходимо объединить усилия «на равной основе».

С начала пандемии в России выявлено 9 219 912 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 260 335 летальных исходов, выздоровели 7 919 250 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в прокуратуру Ленинградской области и приемную губернатора региона Александра Дрозденко в октябре начали обращаться местные жители. Горожане требовали запретить в области QR-коды о вакцинации и другие ковид-ограничения.