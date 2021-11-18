В бундестаге назвали возможные сроки запуска «Северного потока –2»

В бундестаге назвали возможные сроки запуска «Северного потока –2»
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Депутат бундестага ФРГ Штеффен Котре от партии «Альтернатива для Германии» заявил, что запуск газопровода «Северный поток –2» возможен в апреле-мае следующего года.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».

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