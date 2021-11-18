Инфекционист рассказал, как влияет «Спутник V» на организм

Инфекционист рассказал, как влияет &#171;Спутник V&#187; на организм
Вакцина "Спутник V становится все доступнее. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев рассказал, что вакцинация «Спутником V» раз в полгода не несет большую нагрузку на организм.

«Это обычная практика», — приводит его слова РИА «Новости».

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

"Спутник V" вацинация коронавирус


 

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