Инфекционист рассказал, как влияет «Спутник V» на организм

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев рассказал, что вакцинация «Спутником V» раз в полгода не несет большую нагрузку на организм.

«Это обычная практика», — приводит его слова РИА «Новости».

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.