Медики попросили Бритни Спирс не пить алкоголь после инцидента за рулем

Медики выдали рекомендации освободившейся от опеки певице Бритни Спирс.

Джоди Монтгомери, которая ранее вместе с отцом Спирс опекала певицу и осталась работать на нее после снятия опеки, получила эти рекомендации.

В частности, команда Спирс переживает из-за инцидента за рулем, который произошел с ней 26 сентября. Певица превысила лимит скорости в полтора раза, ее остановил сотрудник полиции, ей Врачи просят певицу не принимать алкоголь и наркотики, а также посещать психотерапевта.

В конце сентября суд приостановил опеку над певицей со стороны ее отца Джейми. Опека длилась 13 лет. Временные полномочия по опекунству были переданы бухгалтеру Джону Забелу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американская певица Бритни Спирс внезапно удалила свой аккаунт в Instagram. Это случилось сразу после того, как звезда поделилась прекрасной новостью: ей сделали предложение.