В Северной столице 19 ноября ветрено, и есть вероятность дождя

В Северной столице 19 ноября ветрено, и есть вероятность дождя
В Северной столице 19 ноября ветрено, и есть вероятность дождя. Фото: Baltphoto

Пятница в Петербурге обещает быть холодной и ветренной особенно для жителей прибрежных районов.

Сегодня, 19 ноября, в городе властвует ветер. Зимние холода подбираются все ближе и ближе. Синоптики обещают скорое еще похолодание.

Специалисты ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщают, что 19 ноября во второй половине дня могут наблюдаться осадки в виде дождя. Ветер ожидается западный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха будет колебаться от +1 до +3 градусов. Утром и днем атмосферное давление постепенно будет понижаться.

Также в Северной столице наблюдается повышенная влажность воздуха, скорость ветра на 8 часов утра достигает 2-4 м/с. Опасных погодных явлений в ближайшее время не ожидается.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что синоптик рассказал о более мягкой зиме в средней полосе, чем полагается. На большей части европейской и в азиатской части страны, особенно в Восточной Сибири, температурный фон сезона превысит климатическую норму.

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