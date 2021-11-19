В последний рабочий день недели пробки в Петербурге составляют 4-5 баллов

В Санкт-Петербурге подошла концу рабочая неделя, а в городе на дорогах уровень загруженности оценивается в среднем в 4-5 баллов.

На 10 часов по данным «Яндекс.Пробки» отметка плотности на дорогах достигает 4 баллов. Так будет продолжаться до 13 часов, после чего загруженность повысится на 1 балл, и в итоге пробки составят 5 баллов. В 16 уровень поднимется до 6 баллов.

Погода в Санкт-Петербурге никак не может определиться и готовит жителям города сюрпризы в виде перепадов температур. В результате на дорогах появляется большое количество аварий. Связано это не только с погодой, но и неосторожным вождением прежде всего. Так, 3 ДТП произошло на Московском проспекте с небольшим промежутком между друг другом, что образовало длинную пробку. На набережной Обводного канала также отмечается ДТП в левом ряду.

Красные участки наблюдаются у станции метро «Балтийская», на улице Шкапина, у станции метро «Обводный канал», затрудняют движение ремонтные работы на Московском шоссе, плотно стоит дорога у аэропорта «Пулково».

Ограничено движение на улице Стахановцев, на Тележной и Столичной улицах.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 19 и 20 ноября в Северной столице начнут действовать новые ограничения на дорогах, например, с 19 по 25 ноября автомобилисты не смогут проехать по Капитанской улице от Морской набережной до улицы Кораблестроителей.