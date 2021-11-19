Во Всеволожском районе первоклассники школы№3 не пришли на занятия из-за кишечной инфекции

Во Всеволожском районе первоклассники школы№3 не пришли на занятия из-за кишечной инфекции. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Во Всеволожском районе первоклассники школы№3 не пришли на занятия из-за кишечной инфекции. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Роспотребнадзора проверит школу №3 Всеволожского района Ленобласти, где произошел всплеск острой кишечной инфекции.

В школе Всеволожского района первоклассники не пошли в школу из-за острой кишечной инфекции. Роспотребнадзор основательно займется этим вопросом. Об этом информирует 78.ru со ссылкой на региональное управление ведомства.

По известной информации, вчера, 18 ноября у одного из учащихся первого класса во Всеволожске был зарегистрирован случай острой кишечной инфекции. Чуть позже от родителей в большом количестве стали поступать обращения, что у их детей также наблюдаются симптомы острой кишечной инфекции. В связи с этим началось проведение санитарно-эпидемиологического расследования в отношении организатора питания и школы.

«Установлено, что на занятия 18 ноября одновременно в класс не вышли 18 детей. В целом по другим классам школы зафиксировано единичное отсутствие детей», — заявили в Роспотребнадзоре.

Источник отравления детей в настоящий момент устанавливается. Управлением назначен комплекс противоэпидемиологических мероприятий с проведением необходимых лабораторных исследований.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Ленобласти за 9 месяцев школьным столовым выписали штрафов почти на 4 млн.