Роспотребнадзор выписал штрафов почти на 4 млн рублей школьным столовым Ленобласти

В Ленинградской области сотрудники Роспотребнадзора за 9 месяцев обошли и проверили столовые в 288 школах, в результате почти в каждой специалисты нашли нарушения.

По итогу проверки Роспотребнадзора школьных столовых Ленобласти общая сумма штрафов за 9 месяцев составила 3 860 800 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Ленобласти.

Во время инспекций специалисты брали пробы с продуктов. Оказалось, в 2,4% были нарушены гигиенические требования по микробиологическим показателям. Допустимой калорийности не соответствовали 6,9%. Также, практически во всех учреждениях выявили нарушения требований санитарного законодательства, и только 10% не вошли в список нарушителей.

В столовых не соблюдали условия хранения продуктов, отсутствовали документы о качестве и безопасности пищевых продуктов, не соответствовала норме температура горячих блюд и не проводилась плановая уборка с применением дезинфицирующих средств.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в школьных столовых с сентября больше не будут подавать макароны по-флотски, с фаршем или яйцами, блины с мясом или творогом, а также сырокопченую колбасу. Продукты, входящие в состав этих блюд, признал запрещенными для школьников.